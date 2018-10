CDS considera que proposta de Orçamento "dá com uma mão e tira com a outra"

Líder centrista admite que "é mais do mesmo".

Por Lusa | 11:21

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou esta terça-feira que Orçamento do Estado de 2019 "dá com uma mão e tira com a outra" por não atualizar as tabelas do IRS e penalizar as famílias.

"Vemos com muita preocupação o facto de não terem sido atualizados os escalões em linha com a inflação. Logo aí, temos um aumento dos impostos nas famílias portuguesas", afirmou Assunção Cristas, no final de uma reunião com a direção da UGT, para preparar o debate e as propostas alternativas do partido sobre o orçamento.

Apesar de ter feito uma primeira leitura do documento, que "chegou muito tarde" ao parlamento, na segunda-feira à noite, a líder centrista admite que "é mais do mesmo" e "dá com uma mão e tira com a outra".