"Vamos dar tempo à justiça para que ela faça o seu trabalho", diz Costa sobre caso de Tancos

Debate é o último antes da entrega do Orçamento de Estado de 2019.

Por Lusa | 15:17

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a proposta de orçamento vai conter medidas para melhorar os rendimentos das famílias e alargar os incentivos às empresas, designadamente incentivando o reinvestimento de lucros, a inovação e a qualificação dos trabalhadores.

António Costa falava na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, que se realiza cinco dias antes da entrega pelo Governo da proposta de Orçamento do Estado para 2019.

"Na proposta de orçamento que apresentaremos na próxima semana estarão presentes medidas que melhoram os rendimentos, mas também medidas que alargam os incentivos às empresas no reinvestimento dos seus lucros, e do apoio à inovação e à qualificação dos seus trabalhadores", declarou o líder do executivo.



Questionado sobre a nomeação de Carlos Pereira para a ERSP, Costa responde que a escolha foi fácil. "Este é daqueles processos em que governo tem vida bastante facilitada"



Tancos

"Vamos dar tempo à justiça para que ela faça o seu trabalho. Eu estou tranquilo", respondeu o primeiro-ministro sobre o caso Tancos.



Fernando Negrão, deputado do PSD, volta a questionar Costa sobre a problemática envolvente no furto de armas militares, adiantando que lhe parece haver uma "banalização deste caso".



Sobre as Reconstruções irregulares depois dos incêndios de outubro de 2017 "Ficámos a saber que só há oito casas a ser construídas em 28 concelhos. Sr. primeiro ministro, passou um ano desde os incêndios