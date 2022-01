Num debate na RTP interrompido por um súbito corte de luz, que tirou a palavra ao representante do Juntos Pelo Povo, Élvio Sousa, os onze partidos sem representação no parlamento encontraram um palco para expor as suas ideias. Jorge Nuno Sá, do Aliança (fundado por Pedro Santana Lopes), assume o partido como o "coração da direita", no sentido em que "não segrega", afasta-se da extrema-direita e da direita liberal" e mantém uma política "não confessional".