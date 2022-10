Orçamento da AR para 2023 aprovado por unanimidade

Os deputados aprovaram esta sexta-feira por unanimidade o orçamento do parlamento para 2023, que prevê uma despesa total de quase 128,8 milhões de euros, a maioria deste valor alocado a despesas de funcionamento e investimento, e com entidades autónomas.

A proposta de orçamento da Assembleia da República para o próximo ano prevê uma despesa total de 128.790.577 euros, abaixo dos 134,3 milhões de euros previstos no orçamento suplementar aprovado em junho deste ano.

De acordo com o mapa da despesa deste orçamento, que está anexado à resolução da Assembleia da República esta sexta-feiraaprovada por todos as bancadas e deputados únicos, 91,1 milhões euros da despesa total destinam-se ao funcionamento e investimento -- dos quais 54,7 milhões de euros são destinados a despesas com pessoal e quase 20 milhões de euros a bens e serviços (valores idênticos a 2022).