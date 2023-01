"Os portugueses serão informados dos gastos das câmaras": Presidente da República sobre Jornada Mundial da Juventude

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a frisar esta quinta-feira que os custos da Jornada Mundial da Juventude serão divididos entre a Igreja Católica e as autarquias.No Palácio de Belém, o chefe de Estado disse aos jornalistas que "os portugueses serão informados dos gastos das câmaras" e também que o objetivo do evento é "espalhar a imagem de Portugal", uma vez que vai trazer pessoas que se não fosse por isso "nunca visitariam o nosso País".Questionado sobre se o evento não teria custos maiores do que aqueles que um país como Portugal pode suportar, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que serão encontradas soluções simples porque o "Papa Francisco caracteriza-se por defender uma imagem de pobreza e simplicidade".