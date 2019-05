PAN queria voto aos 16 anos mas dentro do partido só votam maiores de 18

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) queria alargar o voto aos maiores de 16 anos de idade, inclusive, porém internamente só confere esse direito a pessoas com mais de 18 anos, avança o Jornal de Negócios.



Esta terça-feira, PS, PSD, PCP, Verdes e CDS chumbaram o projeto de resolução do partido liderado por André Silva que recomendava ao Parlamento a abertura de uma revisão constitucional extraordinária destinada a alargar a idade de voto para os 16 anos, algo que o PAN vê como "essencial para combater a abstenção". Além da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, só André Silva e o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira votaram a favor, enquanto o socialista Ivan Gonçalves e os sociais-democratas Duarte Marques e Simão Ribeiro abstiveram-se.