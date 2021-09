PAN reúne-se com primeiro-ministro na quinta-feira para negociar Orçamento do Estado

O PAN vai reunir-se, esta terça-feira, com o ministro da Administração Interna e com a ministra da Agricultura, e na quinta-feira com a ministra da Cultura e o primeiro-ministro no âmbito do Orçamento do Estado, informou o partido.

O Pessoas-Animais-Natureza vai encontrar-se, esta terça-feira, com Eduardo Cabrita às 16:00 e com Maria do Céu Antunes às 18:00.

Já na quinta-feira, a reunião com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, está agendada para as 17:00.

A reunião com o primeiro-ministro com vista às negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano será na quinta-feira, pelas 21:00, na residência oficial do chefe de Governo, em São Bento.

De acordo com o partido, estas reuniões setoriais com o Governo realizam-se "no âmbito do processo de preparação em curso da proposta de Orçamento do Estado para 2022".

No final de julho, o PAN teve uma "primeira reunião" com o Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 e, no início deste mês, teve reuniões setoriais com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, com o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e também com a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Há duas semanas, a porta-voz do partido disse que "tem havido uma aproximação do Governo" a reivindicações do partido, de que é exemplo a revisão dos escalões do IRS, e considerou que "esta fase inicial do orçamento" é "sempre uma fase muito difícil".

Inês de Sousa Real considerou que está em causa um orçamento "absolutamente fundamental", no qual deve ficar garantido que os investimentos se destinarão "aos equipamentos e serviços públicos" ou a uma "transição energética que o país tem de fazer" que "não se coaduna com projetos megalómanos" de centrais fotovoltaicas ou barragens.

"Há um equilíbrio orçamental que tem de ser feito, para o PAN, as contas certas são ajustar contas com as famílias" e com profissionais como os da saúde "e com aquilo que lhes é devido", disse ainda, defendendo também que é preciso "taxar as atividades que têm de ser taxadas".

"Este tem sido o caminho do diálogo, esperamos que o Governo se aproxime desta que é a visão do PAN e que não apresente na Assembleia da República um orçamento apenas com a marca do Partido Socialista, como aconteceu no ano passado", afirmou.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 deverá ser entregue pelo Governo ao presidente da Assembleia da República a 11 de outubro.