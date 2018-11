Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Para Centeno a proposta franco-alemã pode ser avanço para cimeira do euro

"Acompanhamos a situação de muito perto, mas agora está nas mãos da Comissão", disse o presidente do Eurogrupo.

Por Lusa | 11:19

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, considerou esta segunda-feira que a proposta franco-alemã de orçamento da zona euro pode ser "um avanço para dezembro" e remeteu a questão italiana para a decisão da Comissão na quarta-feira.



"Há um tópico importante na nossa agenda, que é o contributo da França e da Alemanha para o orçamento da zona euro", disse Centeno, em declarações à entrada para uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro, que decorre esta segunda-feira no formato inclusivo, a 27, sobre aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM).



O acordo franco-alemão, salientou o ministro das Finanças, "pode ser um avanço para dezembro", dizendo esperar ter um "forte pacote" para apresentar aos líderes no Conselho Europeu de dezembro.



Questionado sobre "o elefante na sala" - o conflito entre Roma e a Comissão Europeia em torno do projeto de orçamento, Centeno remeteu o tema para quarta-feira, dia em que o executivo comunitário emite um parecer sobre os orçamentos dos Estados-membros para 2019 e uma decisão sobre Itália.



"Acompanhamos a situação de muito perto, mas agora está nas mãos da Comissão", disse.



Na cimeira do euro, em 14 de dezembro, a agenda será dominada pelo aprofundamento da UEM, nomeadamente a possibilidade de orçamento comum para os 19 países da moeda única.



Em junho, França e Alemanha defenderam, numa declaração conjunta, a reforma da zona euro que inclua um orçamento comum e uma reconversão do fundo de resgate numa espécie de Fundo Monetário Internacional europeu, acrescentando que um orçamento comum poderia estar no terreno a partir de 2021.