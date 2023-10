Parlamentares da Palestina e Irão desagradados com discurso de Duarte Pacheco na UIP

Parlamentares da Palestina, Irão, e de outras delegações presentes esta segunda-feira na abertura da 147ª Assembleia-Geral da União Interparlamentar, expressaram esta segunda-feira desagrado com o discurso do presidente da organização, Duarte Pacheco, sobre o conflito no Médio Oriente, gritando "vergonha".

O protesto surgiu pouco depois de Duarte Pacheco, que se prepara para finalizar o seu mandato de três anos, fazer o discurso de abertura do encontro, que decorre esta semana em Luanda.

Antes do momento musical que iria dar sequência à cerimónia, alguns parlamentares passaram em frente à tribuna, onde se encontrava o deputado português, o presidente angolano e a presidente da Assembleia Nacional, exprimindo indignação e gritando "shame on you" (vergonha), uma agitação que durou uns breves minutos.

Uma fonte ligada a uma delegação disse à Lusa que o discurso caiu mal não apenas junto dos representantes da Palestina, mas também dos do Irão, Koweit, Síria, Argélia e África do Sul por considerarem o discurso "tendencioso"

"(Duarte Pacheco) falou sobre o direito de Israel a defender-se, mas não falou sobre os crimes israelitas contra civis, em especial as crianças", disse a fonte.

Duarte Pacheco abordou esta segunda-feira o tema dos conflitos mundiais com destaque para a Ucrânia e Israel e considerou que Angola é o país certo para falar sobre a paz.

Em Luanda vão estar esta semana cerca de 1500 deputados de 130 países, congregados sob o lema "Acção Parlamentar para a Paz, Justiça e Instituições Fortes", para participarem na 147ª Assembleia-Geral da UIP.