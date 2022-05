Parlamento discute projeto para autoridades portuguesas apoiarem investigação de crimes de guerra na Ucrânia

O Parlamento vai discutir, por iniciativa do Partido Livre, um projeto de resolução instando as autoridades portuguesas a apoiarem os esforços de investigação dos crimes de guerra perpetrados na invasão da Ucrânia e atribuindo responsabilidades ao Presidente russo.

O projeto do deputado unido do Livre, Rui Tavares, foi esta terça-feira apresentado e discutido na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades, tendo obtido o apoio de todos as forças políticas, com exceção do Partido Comunista.

A proposta é que a Assembleia da República resolva "instar as autoridades nacionais a que apoiem os esforços de investigação de todos os crimes de guerra perpetrados no quadro desta invasão (...) por qualquer das partes em conflito, nomeadamente prosseguindo com os esforços de recolha de prova iniciados pelo Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional (TPI)".