Partidos chegam a acordo em texto final da Lei da Eutanásia para ultrapassar "chumbo" do Constitucional

PS, BE, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, partidos com projetos sobre a eutanásia, acordaram hoje, em reunião informal, um texto final para ultrapassar o "chumbo" do Tribunal Constitucional desta lei, ficando a votação para a próxima sessão legislativa.

À agência Lusa, a deputada do PS Isabel Moreira, responsável pela proposta de "texto base" que serviu para este trabalho entre os cinco partidos proponentes, adiantou que hoje à tarde, numa reunião informal, foi alcançado o acordo para um texto final.

Segundo Isabel Moreira, segue-se agora um trabalho de "revisão cuidadosa de todo o texto", o que será feito com "toda a cautela", ficando o agendamento e votação do texto para "depois do verão", ou seja, na próxima sessão legislativa uma vez que a Assembleia da República entra no final do mês em período de férias parlamentares.