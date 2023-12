Partidos lançam na corrida primeiros cabeças de lista

Três líderes de partidos com representação parlamentar já sabem em que círculo vão procurar ser eleitos deputados: Rui Rocha, da Iniciativa Liberal (IL), vai encabeçar esta formação em Braga; Paulo Raimundo, do PCP, candidata-se, pela primeira vez, e vai à frente na lista da CDU (coligação do PCP com o PEV) em Lisboa; já Mariana Mortágua, coordenadora do BE, volta a ser ‘número um’ também na capital.









No caso da IL, que se reuniu ontem em Conselho Nacional, foi também tornado público que Bernardo Blanco é o primeiro na lista por Lisboa (foi o 4.º em 2022), enquanto o antigo líder dos liberais Carlos Guimarães Pinto surge na frente pelo Porto. Ainda neste partido, outro ex-líder, João Cotrim Figueiredo, surge à frente no círculo da Europa e o independente Pedro Brinca encabeça em Coimbra.

Quanto à CDU, a coligação apresenta o deputado Alfredo Maia como cabeça de lista no Porto, enquanto por Beja João Dias volta a ser o primeiro candidato. Em Braga, a professora Sandra Cardoso é a escolha para liderar a coligação que integra ‘Os Verdes’.









Leia também Candidatos do BE às eleições legislativas votados na Mesa Nacional de hoje Além de Mariana Mortágua em Lisboa, a Mesa Nacional bloquista aprovou ontem como grande novidade o facto de a eurodeputada Marisa Matias ser a cabeça de lista pelo Porto. Entre os nomes que repetirão o primeiro lugar em listas do BE estão o eurodeputado José Gusmão, pelo círculo de Faro, ou Joana Mortágua, que estará à frente em Setúbal. Já em Coimbra, o cabeça de lista bloquista será o historiador e investigador Miguel Cardina.

DATA IDA A VOTOS É A 10 DE MARÇO





Na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, a 7 de novembro último, o Presidente da República decidiu dissolver a atual composição parlamentar e convocar legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.





O Livre voltou a eleger nas primárias o deputado e fundador do partido, Rui Tavares, atualmente deputado único, como cabeça de lista pelo círculo de Lisboa para as eleições legislativas de 24 de março do próximo ano.