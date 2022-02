Embora o calendário da repetição das Legislativas na Europa, que decorre presencialmente a 12 e 13 de março e por via postal até ao dia 23, não refira período de campanha, os partidos com representação parlamentar vão entrar na corrida pelos dois deputados que este círculo elege.









Por norma, os dois mandatos são repartidos entre PS e PSD. Antes de o Tribunal Constitucional ter decretado a repetição eleitoral, os resultados davam um deputado ao PS (Paulo Pisco) e outro ao PSD (Maria Ester Almeida e Silva), ainda que os socialistas tenham vencido com 40,37%. O PSD ficou em segundo com 25,38% e, em terceiro, o Chega com 9,94%. Os dois maiores partidos tencionam manter a divisão de lugares, já o Chega vê aqui uma oportunidade para roubar um mandato ao PSD, aumentando assim a bancada para 13 cadeiras.

O CDS espera recuperar o assento perdido se conseguir eleger um deputado. Enquanto BE e PCP anseiam por alargar os grupos parlamentares que ficaram reduzidos a cinco e seis lugares, respetivamente.









Leia também PSD quer ouvir ministra da Administração Interna na Assembleia da República sobre votação no círculo da Europa Com os planos traçados, os partidos partem agora para o terreno. O líder do Chega, André Ventura, vai fazer um périplo pela Europa, percorrendo “Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, França e Reino Unido, locais onde o Chega teve uma votação histórica”, anunciou Ventura.

O líder do PSD, Rui Rio, vai a Londres e Paris entre esta sexta-feira e domingo. O partido indicou que “os candidatos do PSD pela Europa continuarão a estar próximos das comunidades”. O PS disse apenas que “haverá iniciativas”, mas não adiantou pormenores. O BE vai apelar ao voto através “das redes sociais” e vai “propor debates nos órgãos de comunicação social das comunidades e nos nacionais”.





Já a CDU vai apostar em ações de contacto através dos seus candidatos e ativistas nos países onde residem, sem descurar a internet. O CDS deverá deslocar-se a Bruxelas para dar a conhecer a sua cabeça de lista, Francisca Sampaio, mas não será o presidente demissionário, Francisco Rodrigues dos Santos, a marcar presença na campanha, tendo o candidato à liderança centrista e eurodeputado, Nuno Melo, já demonstrado disponibilidade para ajudar. Iniciativa Liberal, PAN e Livre vão apostar nos meios digitais.



Repetição eleitoral aumenta despesa



Vai subir a despesa com este ato eleitoral. O Conselho de Ministros autorizou esta quinta-feira a realização de despesa com a aquisição de serviços postais de expedição de correspondência relacionada com a repetição da votação. O CM questionou o Ministério da Administração Interna sobre o valor em causa, mas não obteve resposta.