PCP e CDS rejeitam imposições de Bruxelas

Comunistas e centristas defendem que decisão deve ser tomada por cada Estado.

Por Salomé Pinto | 09:14

O PCP e o CDS rejeitam qualquer imposição sobre o fim da mudança da hora vinda de Bruxelas. De todos os partidos com assento no Parlamento, apenas comunistas e centristas já tomaram uma posição oficial.



"A pretensão da Comissão Europeia é inaceitável", escreveram os comunistas em comunicado enviado à redações. Para o PCP, cada Estado "deve ter o poder soberano de fixar a hora de acordo com os seus interesses específicos, a sua geografia, ritmos e organização de vida individual e colectiva", acrescenta o documento.



De braço dado com os comunistas nesta matéria, o CDS também defende que "não deve ser a União Europeia a decidir", revelou ao Correio da Manhã o líder parlamentar centrista Nuno Magalhães. "Tendo em conta que o estudo realizado pela Comissão é pouco representativo de Portugal e mesmo em termos europeus, a última palavra deve caber a cada país", clarifica o deputado.



No inquérito encomendado por Bruxelas, 68% dos 4,6 milhões inquiridos são alemães. Portugal apenas contribuiu com 0,33% das respostas.



Por esse motivo, o PSD vai apresentar um requerimento na próxima reunião da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, na quarta-feira, para que se realize um inquérito interno.



"Vamos convidar o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Prevenção Rodoviária Portuguesa, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, confederações empresariais, comerciais, agrícolas e de associações de pais, assim como a Ordem dos Psicólogos para a enviarem por escrito a sua posição", disse ao CM a deputada social-democrata Rubina Berardo. "Ainda não temos uma posição definida mas queremos avaliar primeiro", acrescentou.



A iniciativa do PSD deverá ser viabilizada por todos os partidos. O deputado socialista Carlos Pereira sublinha mesmo que "o requerimento é natural e será útil para tomarmos uma posição". Bloco e os Verdes não se quiseram pronunciar.



Governo estuda "a melhor solução" para Portugal

O Governo socialista "ainda não tem uma posição sobre o fim da mudança da hora e está a estudar se a melhor solução para a sociedade portuguesa é ficar com a hora de verão ou de inverno", disse ao CM o gabinete de comunicação do primeiro-ministro, António Costa. Para já, o Executivo "está a analisar a proposta de Bruxelas que será votada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu até março". Só nessa altura, "será possível clarificar melhor a posição do Governo".



Hora de verão deve acabar em setembro

O Observatório Astronómico de Lisboa já deu parecer negativo ao fim da mudança horária. Mas sugere que o término da hora de verão e o início da hora de inverno se antecipe um mês para o último domingo de setembro.



Maioria quer acabar com mudança de hora

Cerca 80% dos 4,6 milhões de europeus que responderam ao inquérito da Comissão não querem mudar de hora duas vezes por ano.



Desde 2001 a acertar os relógios na Europa

Desde 2001 que os Estados-Membros são obrigados a mudar a hora duas vezes por ano: uma no final de março e outra em outubro.



Depoimentos

Vitorino Brazão

Reformado, Faro

"Concordo com mudança"

"Eu estou de acordo com a mudança da hora. Já houve anos em que a hora não mudou, mas eu não concordo. Para os jovens irem para a escola têm de ir ao romper da manhã. Se a hora mudar, já vão um pouco mais tarde."



Teresa Coelho

Auxiliar de educação, Portimão

"Adequam-se às rotinas"

"Concordo que se mude a hora, no sentido de os meninos irem de manhã para a escola. Para mim, com o horário de inverno, os dias ficam mais longos e, por isso, adequam-se mais às rotinas que temos no nosso dia a dia."



Gregos criticam "dados pouco fiáveis"

Na Grécia, a proposta da Comissão Europeia sobre o fim da mudança sazonal de hora "ainda não faz parte do debate público", explicou ao CM Margarita Adamou, conselheira de imprensa da embaixada da Grécia em Lisboa. Mas o país critica a consulta pública que trouxe o tema à ordem do dia.



"A participação dos gregos neste inquérito foi quase insignificante - 0,34% da população nacional, do qual a maioria (56%) indicou que quer manter a mudança da hora e só 44% não quer que a hora mude", refere a representante da embaixada. "Trata-se portanto de dados pouco fiáveis que não ajudam a discernir uma tendência clara na sociedade grega a favor duma opção ou outra", destaca.



Ainda assim, já "começaram a expressar-se publicamente diferentes pontos de vista, analisando os prós e os contras - uns invocando a posição geográfica do país, outros o fuso horário a que pertencemos -, mas que não permitem detetar uma preferência maioritária dos gregos", conclui.



Grécia "ainda não formulou posição oficial"

O governo grego, liderado por Alexis Tsipras, "ainda não formulou uma posição oficia sobre a mudança da hora, aliás nenhum governo europeu o fez até agora", disse ao CM Margarita Adamou, conselheira de imprensa da embaixada da Grécia em Lisboa. O país espera por "mais dados fiáveis".