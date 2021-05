PCP faz interpelação ao Governo em19 de maio, véspera da greve na função pública

O PCP vai fazer, em 19 de maio, uma interpelação ao Governo, no parlamento, centrada nos problemas laborais, véspera da greve na função pública, anunciou o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, esta terça-feira.

O anúncio foi feito na abertura de um encontro, em Lisboa, com trabalhadores e dirigentes direitos sindicais e "combater a exploração e a manipulação", e em que Jerónimo de Sousa também apelou aos militantes para participarem na manifestação da CGTP, no sábado, no Porto, que coincide com a cimeira social.

A interpelação permite a um Governo fixar um dia de debate no parlamento, em que um membro do Governo responde a questões sobre um determinado tema.

Jerónimo de Sousa criticou ainda, sem os nomear, dos projetos de lei do PS e da direita sobre o teletrabalho, mais generalizado desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

O teletrabalho, disse, "significa verdadeiramente teleexploração, aparentemente mais moderna, mais refinada, mas de facto mais profunda e mais violenta".

Esta terça-feira, a Frente Comum anunciou uma greve da função pública para dia 20 de maio em defesa do aumento dos salários e da revogação do sistema de avaliação (SIADAP).

Além de uma greve de 24 horas, o dia de luta nacional ficará também marcado por uma concentração de trabalhadores em frente ao Conselho de Ministros, em Lisboa.