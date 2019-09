PCP só apoiará PS medida a medida

O secretário-geral do PCP deixou esta segunda-feira claro que os comunistas não alinharão numa nova geringonça e que um eventual Governo do PS só contará com o partido medida a medida."Isso das linhas vermelhas não temos", começou por dizer Jerónimo de Sousa numa entrevista à Antena 1. O líder comunista explicou depois que fará "uma política alternativa perante o que o PS irá propor"."Será ao pé do pano que talhamos a obra e em cada iniciativa, em cada medida do futuro governo, que agiremos, votando a favor do que for bom para os trabalhadores e portugueses. O que for mau votaremos contra, este é um princípio fundamental".Jerónimo de Sousa desvalorizou também a descida do partido que lidera nas últimas eleições e nas recentes sondagens, frisando que "o PCP nunca será descartável". "E não é descartável porque a Assembleia da República, na sua composição, vai determinar muito do futuro das políticas", sublinhou.O secretário-geral comunista deixou também uma bicada ao Bloco de Esquerda: "Não queremos ter mais deputados para mostrar, é para dar mais força para contribuir para resolver os problemas".Jerónimo recordou ainda a noite das legislativas de 2015 para dizer que foi o PCP quem "criou as condições para uma solução política de um governo minoritário do PS".