As graves dificuldades financeiras da CP - Comboios de Portugal e a saída inesperada do seu presidente, Nuno Freitas, fizeram explodir o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que comprou uma guerra com o seu colega da pasta das Finanças. João Leão levou com o embate, mas ficou em silêncio, não respondendo ao pedido de reação enviado pelo CM para o seu gabinete de imprensa.