Em conjunto, a TAP e a CP, empresas sob jurisdição do Ministério das Infraestruturas, de Pedro Nuno Santos, vão receber no próximo ano mais de 2,8 mil milhões de euros, de acordo com os montantes inscritos na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), documento entregue no Parlamento pelo ministro das Finanças, João Leão, segunda-feira ao final da noite.