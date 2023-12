Pedro Nuno Santos diz que António Costa é o melhor político português

O candidato à liderança do Partido Socialista (PS) Pedro Nuno Santos afirmou esta sexta-feira que António Costa "é o melhor político português" e espera que este possa continuar na política com outros cargos, dentro ou fora do país.

"António Costa é o melhor político português. Deu um grande contributo a Portugal nos últimos oito anos. Espero que possa ter oportunidade para continuar a servir o país, seja cá ou fora de Portugal", afirmou Pedro Nuno Santos no auditório Paulo Quintela em Bragança, após reunião com militantes e simpatizantes do PS quando questionado se o primeiro-ministro demissionário tem margem para outros voos na política, designadamente um cargo europeu ou candidato à presidência da República.

Segundo o candidato a secretário geral do PS o futuro político "está sobretudo nas mãos dele [António Costa]" e que terá com certeza o apoio do Partido Socialista.