Pedro Nuno Santos recusa demeitir-se do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação e deixa assim a decisão nas mãos de Costa. A informação é avançada pelo Público.A decisão de Nuno Santos já foi comunicada ao primeiro-ministro, que ficará agora com a responsabilidade de afastar ou não o ministro, na sequência da polémica com o despacho sobre os novos aeroportos, alegadamente publicado sem conhecimento de António Costa.(Em atualização)