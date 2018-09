Que desafios enfrenta Lucília Gago, a nova PGR

Sindicato dos Magistrados do Ministério Público antecipou um dos maiores desafios da recém-nomeada procuradora-geral da República.

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público antecipou esta quinta-feira que um dos maiores desafios da recém-nomeada procuradora-geral da República será gerir os processos económico-financeiros com impacto mediático e que criaram "grande expectativa".



António Ventinhas desejou felicidades a Lucília Gago no cargo de procuradora-geral e disse esperar que a nova titular "mantenha o trabalho desenvolvido por Joana Marques Vidal".



"Espero que o Ministério Público continue a ter autonomia dos restantes poderes e os seus magistrados sejam livres para investigar", disse à Lusa o presidente do SMMP.



Em sua opinião, uma "tarefa desta envergadura" não pode ser empreendida por uma "única pessoa", razão pela qual entende que Lucília Gago deve "rodear-se de uma boa equipa" para enfrentar os desafios que se avizinham.



António Ventinhas admitiu que "não estava à espera" do nome de Lucília Gago para o cargo máximo do MP, apontando como outro desafio importante da futura PGR o de dar resposta às atribuições e competências do Ministério Público (MP), mas que para isso acontecer é necessário que o MP seja dotado dos "meios necessários para o efeito".



António Ventinhas transmitiu um "voto de agradecimento" à atual PGR pelo trabalho desenvolvido, considerando que o MP e a justiça portuguesa muito devem à magistrada que no dia 12 de outubro termina o mandato de seis anos à frente daquela magistratura.



O Presidente da República nomeou Lucília Gago como procuradora-geral da República, com efeitos a partir de 12 de outubro.