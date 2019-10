Pinto Luz é o segundo a desafiar líder Rui Rio

Miguel Pinto Luz vai ser candidato à liderança do PSD. O autarca, de 42 anos, fez esta sexta-feira o anúncio através de um vídeo nas redes sociais. "Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos", justificou.A vontade de desafiar Rui Rio na liderança do partido surge depois de Pinto Luz ter ficado fora da lista de candidatos a deputados pelo PSD. "Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses", acrescentou.O vice-presidente da Câmara de Cascais já conta com apoios, com destaque para o presidente da distrital de Setúbal: Bruno Vitorino defende que o PSD precisa de "renovação de ideias e protagonistas", algo que acredita ser possível com Pinto Luz.Este é o segundo nome confirmado para a corrida à liderança do PSD, depois de Luís Montenegro, que anunciou a candidatura a 9 de outubro, reforçando uma postura crítica que vinha tomando nos últimos meses perante a atual direção do partido.Ainda não é certo se Rui Rio vai ou não avançar com uma recandidatura. O atual presidente revelou apenas que está a refletir sobre essa decisão. Outro dos nomes em cima da mesa poderá ser Jorge Moreira da Silva, que admite avançar apenas para levar a cabo uma "refundação" do PSD.O conselho nacional do partido vai reunir-se no final de outubro ou início de novembro, para marcar as eleições diretas e o congresso para o início do próximo ano.