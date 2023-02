PM defende que agendas do PRR vão "alterar o perfil" da economia portuguesa

O primeiro-ministro defendeu esta terça-feira que a execução das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai "alterar o perfil da economia" portuguesa e que os projetos funcionarão como "o multiplicador" do Produto Interno Bruto.

"Estes 245 novos produtos e novos serviços [decorrentes das nove agendas esta terça-feira contratualizadas] vão multiplicar o PIB português e isso significa que, com a execução destas agendas, nós vamos, efetivamente, conseguir cumprir aquele objetivo a que nos tínhamos proposto, não de meramente recuperarmos a situação que estávamos em 2019, mas poder alterar efetivamente o perfil da nossa economia", afirmou António Costa, no Porto.

A participar na apresentação de mais nove agendas e contratos com mais nove consórcios no âmbito das Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a inovação Empresarial, o chefe do Governo salientou o papel daquelas agendas para o PIB nacional.