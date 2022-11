Poiares Maduro coordena revisão constitucional do PSD com direção do partido e bancada

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro está a coordenar o projeto de revisão constitucional do PSD, em articulação com a direção do partido e da bancada, disse à Lusa fonte social-democrata.

O antigo ministro Adjunto de Pedro Passos Coelho foi um dos principais apoiantes de Jorge Moreira da Silva, adversário derrotado do atual presidente do PSD Luís Montenegro nas diretas de maio, e, antes, tinha estado no núcleo duro da campanha de Paulo Rangel contra Rui Rio.

O PSD vai reunir o Conselho Nacional na próxima semana com a revisão constitucional na agenda da reunião, depois de o processo de revisão ordinário da Constituição ter sido desencadeado com a entrega de um projeto do Chega.