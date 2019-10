Por que é que a abstenção aumentou? Explicações para o nível inédito de indiferença

O número recorde da abstenção foi um dos temas que mais marcou a noite eleitoral. Contas feitas, mais de quatro milhões e 250 mil pessoas decidiram não votar, ou seja, 45,4%. Há anos que os políticos são confrontados com o aumento desta tendência, mas o que tem sido feito? E o que justifica estes números?

"Há uma grande indiferença. As pessoas que se abstêm não alinham nestas regras do jogo e os partidos também não se importam com isso", explica o politólogo José Adelino Maltez.

A somar a isto está o facto de "a lei eleitoral ser uma vaca sagrada". Ainda que fosse importante introduzir alterações, os politólogos ouvidos pelo CM dizem que existe o problema de ser um tema que apenas preocupa no dia das eleições. Depois acaba esquecido.

"Isto é um essencialmente um problema político. Preocupam-se todos no dia das eleições, mas depois esquecem-se", explica Adelino Maltez, acrescentando: "As soluções para esta questão estão todas inventariadas desde o tempo de António Guterres. Só que há que ter decisão política e os partidos nem sempre se querem entender".

Também ouvido pelo CM, o politólogo António Costa Pinto reforça que "o problema é o crescimento da abstenção estrutural". No fundo, falamos de portugueses que já votaram em alguma altura da vida, mas acabaram alienados das questões políticas. A este tipo de abstencionista soma-se "o que está descontente com o seu partido. Este era, aliás, o grande desafio de Rui Rio. Era chamar o chamado abstencionista intermitente".

A justificar este crescimento, que também se verifica muito entre as camadas mais jovens da população, está, em muitos casos, "um forte descontentamento". Em muitos casos, o especialista defende que o facto de Portugal dividir há anos a governação entre PS e PSD não ajuda a que os portugueses acreditem que o voto possa mudar alguma coisa: "Há uma forte tendência para as pessoas acreditarem que não vão conseguir alterar isto".

E soluções? Poderá o voto obrigatório reduzir os níveis de abstenção no país? Há quem acredite que sim.

"Sabemos que muitas democracias com voto obrigatório forçam a participação eleitoral. A questão é que todas as soluções que são apontadas esbarram sempre com uma reforma da lei eleitoral", garante. No entanto, sempre que a questão vem a lume, vários constitucionalistas alertam para o facto de ser preciso pensar se tal obrigatoriedade não acabará por colidir com a liberdade de consciência.

Explicações ou soluções à parte, para os especialistas é necessário ver que a abstenção é um grave sintoma de falta de saúde do sistema democrático. Para António Costa Pinto, "não chega a pôr em causa a própria legitimidade do sistema democrático, mas é um alerta".

Para os especialistas, é de prever que os números em Portugal continuem a apresentar novos recordes e os números falam por si. Entre 1975 e 2015, a abstenção aumentou oito vezes.