As mulheres estão a perder peso na liderança das câmaras municipais. Das 308 câmaras do País, apenas 28 foram ganhas por mulheres (cerca de 9%) nas eleições de domingo, menos quatro do que nas autárquicas de 2017, quando houve 32 vencedoras.Neste campeonato autárquico do poder feminino, o PS sai vencedor das eleições de domingo, com 18 das 28 presidentes de câmara.