Portugal vai reforçar contributo para conjunto de apoios da NATO à Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou esta terça-feira que Portugal vai reforçar o seu contributo no âmbito do apoio que tem sido oferecido pela NATO à Ucrânia, sem precisar valores, que serão abordados em Bucareste.

À entrada da reunião do Conselho do Atlântico Norte que vai juntar esta terça e quarta-feira ministros dos Negócios Estrangeiros no Palácio do Parlamento, na capital da Roménia, João Gomes Cravinho salientou que os apoios concretos serão debatidos numa reunião ao nível dos ministros da Defesa, mas garantiu que Portugal vai reforçar o seu contributo no âmbito do "quadro de conjunto de apoios que a NATO está a oferecer à Ucrânia".

Questionado sobre medidas em concreto, Cravinho respondeu: "Falarei disso dentro da reunião".