"Próximos 15 dias são decisivos para preparar o próximo ano": António Costa no debate parlamentar do Estado de Emergência

O parlamento debate esta quinta-feira o relatório do Governo sobre o primeiro período do estado de emergência, entre 19 de março e 02 de abril, e no qual o executivo refere a sua opção pelo esclarecimento em vez da punição.

No debate parlamentar sobre o primeiro período do estado de emergência, que decorreu entre 19 de março e 2 de abril, Eduardo Cabrita sublinhou que "os portugueses foram os grandes heróis deste Estado de Emergência".Na sua intervenção esta quinta-feira na Assembleia da República, o Ministro da Administração Interna referiu que o Estado de Emergência "reuniu um grande consenso no país".Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, afirmou na sua intervenção que o "povo mostrou estar à altura do desafio". O bloquista sublinha, no entanto, que as questões de proteção do emprego não foram bem tomadas. "Há uma evidência de que se deveria ter protegido o emprego da maneira como não se protegeu", relembrou.

O relatório, entregue na Assembleia da República na segunda-feira e ao qual Lusa teve acesso, diz que o Governo considera preferível "o aconselhamento em vez da punição, a adesão em vez de repressão".

O executivo entendeu fazer aplicar o decreto de execução do estado de emergência devido à pandemia de covid-19, apelando para o "sentido de cidadania e de responsabilidade dos cidadãos, nomeadamente através de uma abordagem de sensibilização, esclarecimento e pedagogia".