Vitorino Silva: “Gosto de fazer caminhos e não muros e estou a meio do caminho”

O candidato presidencial, Vitorino Silva, reagiu às projeções que dão a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República e afirmou que "mesmo fazendo uma campanha em casa consegui ter votos em todo o mundo"."Gosto de fazer caminhos e não muros e estou a meio do caminho", disse o candidato presidencial e acrescentou "gostaria muito de estar com vocês mas não consegui, o certo é que tive votos em todo o mundo e em Portugal continental"."Foi uma honra estar nestas eleições com os meus colegas", afirmou.