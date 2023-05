Presidente da comissão de inquérito da TAP abandona audição e admite deixar o cargo

O presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP, Jorge Seguro Sanches, abandonou esta terça-feira os trabalhos que estavam a decorrer.Segundo o Jornal de Negócios, Seguro Sanches referiu ainda que, face às críticas e acusações que tem recebido, vai equacionar se vai permanecer ou não no cargo.

"Face às perguntas que têm sido colocadas, algumas até deselegantes, tenho de equacionar se tenho condições para continuar a presidir à comissão de inquérito à TAP", disse, levantando-se e abandonando a sala.

De acordo com a mesma fonte, a questão colocou-se devido à discussão sobre as grelhas dos tempos para as audições. A CPI tinha aprovado uma grelha com tempos mais reduzidos que utilizou para ouvir os mais de 10 sindicatos que representam os trabalhadores da TAP.