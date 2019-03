Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República atribui cidadania portuguesa ao príncipe Aga Khan

Anúncio foi feito pelo chefe de Estado no encerramento dos Prémios Aga Khan para a Música.

31.03.19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Governo português atribuíram cidadania nacional ao Príncipe Aga Khan. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado no encerramento dos Prémios Aga Khan para a Música, iniciativa que decorreu durante o fim de semana em Lisboa.



Aga Khan lidera a comunidade Ismaili em Portugal. Nasceu na Suíça, cresceu e estudou no Quénia e nos Estados Unidos, tem ligações ao Canadá, Irão e França, mas foi Portugal que escolheu para morar e dirigir a comunidade.



Tinha 20 anos quando se tornou o imã da minoria muçulmana xiita de 15 milhões de pessoas, espalhados por todo o mundo, sucedendo ao avô. Para os muçulmanos ismaelitas é descendente direto do profeta Maomé.



Nestes 60 anos, fundou a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, hoje uma das maiores agências de desenvolvimento privadas do mundo, e empenhou-se em melhorar a qualidade de vida de populações mais vulneráveis em vários pontos do mundo, incluindo Portugal.



Discreto, tido como uma das pessoas mais ricas do mundo, Aga Khan IV nasceu a 13 de dezembro de 1936 na Suíça, filho do príncipe Aly Khan e da princesa Tajuddawlah Aly Khan. Cresceu no Quénia, frequentou a Le Rosey School, na Suíça, durante nove anos, e estudou depois em Harvard, nos Estados Unidos.



A 03 de junho de 2015 foi assinado com o Governo português um acordo para o estabelecimento da sede formal e permanente do Imamat Ismaili (instituição ou gabinete do imã dos muçulmanos) em Portugal, em Lisboa.



Aga Khan disse na altura que o acordo representava um marco histórico nos mais de 1.400 anos da história do "imamat ismaili" (imamato ismaelita).



Em 2005 já tinha sido assinado um protocolo de cooperação entre o governo português e o "Imamat Ismaili" e três anos depois um protocolo de cooperação internacional. Em 2009 Portugal reconheceu a personalidade jurídica do "Imamat Ismaili".



De acordo com informação divulgada por fonte oficial da rede Aga Khan, o príncipe, entre títulos honorários e prémios, já foi agraciado em Portugal com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, e com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.



Em 2006, a Universidade de Évora conferiu-lhe o grau de Doutor Honoris Causa e, em 2009 Aga Khan tornou-se membro estrangeiro da Academia de Ciências de Lisboa.



Está esta semana e a próxima em Portugal, com honras de Estado, mas a partir de 2019 pode bem vir a ser "apenas" mais um habitante de Lisboa.