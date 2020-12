Presidente da República deu posse a novos secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Agricultura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse aos novos secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho.

Os dois novos governantes tomaram posse na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, numa cerimónia que começou pelas 19:30, com uma hora e meia de atraso - devido à reunião do Conselho de Estado, que a antecedeu - e durou cerca de três minutos.

Esta cerimónia restrita, em que apenas puderam estar repórteres de imagem, contou com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e dos secretários de Estado cessantes.

Francisco André e Rui Martinho substituem, respetivamente, Teresa Ribeiro e Nuno Russo, que deixam o Governo a seu pedido, segundo uma nota divulgada na segunda-feira no portal da Presidência da República.

Teresa Ribeiro vai assumir o cargo de representante para a Liberdade dos Media da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), para o qual foi designada no passado dia 04, por consenso.

Rui Manuel Costa Martinho, novo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, é natural do concelho de São João da Pesqueira, tem 57 anos e é licenciado em engenharia agronómica, com pós-graduação em estudos europeus e mestrado em economia agrária e sociologia rural.

Era até agora presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), foi perito nacional destacado na Direção Geral Agricultura da Comissão Europeia e é técnico superior no Ministério da Agricultura da Agricultura e na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte.

Francisco André foi chefe do gabinete de António Costa entre outubro de 2018 e agosto de 2020, e exercia agora funções como conselheiro técnico principal na Representação Permanente de Portugal junto da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE).

O novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, natural de Leiria, de 44 anos, é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na menção de jurídico-económicas e iniciou a sua carreira profissional como advogado em 2003.

Foi chefe do gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XVII Governo Constitucional entre 2005 e 2008 e conselheiro na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia entre 2009 e 2013.