Presidente da República discursa hoje no Parlamento Europeu após encontro com Metsola

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa esta terça-feira sobre os desafios da União Europeia (UE) numa sessão solene no Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, após um encontro com a presidente da instituição, Roberta Metsola.

Pelas 10h45 (hora local, menos uma em Lisboa), está prevista a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde irá assinar o livro de honra e reunir-se com Roberta Metsola, fazendo a seguir uma intervenção no hemiciclo.

Depois, o chefe de Estado português seguirá para a sede do Conselho da Europa, onde se reunirá com a secretária-geral daquela instituição, Marija Pejcinovic Buric, almoçando com funcionários portugueses do Parlamento Europeu.

Na terça-feira, à chegada a Estrasburgo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, na sua intervenção de quarta-feira no hemiciclo europeu iria analisar os "grandes desafios" da UE, abordando "todos os órgãos de soberania" portugueses, incluindo o Governo.

A visita a Estrasburgo surge numa altura de divergência entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro português, António Costa, em relação à permanência no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Na passada quinta-feira, numa comunicação ao país, o Presidente da República prometeu que estará "ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia" para prevenir fatores de conflito que deteriorem as instituições e "evitar o recurso a poderes de exercício excecional".

O chefe de Estado qualificou a sua discordância em relação à decisão do primeiro-ministro de manter João Galamba como ministro das Infraestruturas como uma "divergência de fundo" e considerou que essa decisão de António Costa tem custos "na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do ministro, do Governo e do Estado".