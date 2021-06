Presidente da República diz que “é fundamental não voltar atrás” no desconfinamento

O Presidente da República considerou esta quinta-feira que as últimas medidas aprovadas pelo Governo em Conselho de Ministros sobre a pandemia são “uma tentativa de equilíbrio” entre “dois fundamentalismos”, um sanitário e um outro que quer maior abertura.





Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que “não se pode negar a realidade”, que é diferente da que se vivia antes da vacinação contra a Covid-19. Mas para o chefe de Estado “é fundamental não voltar atrás, não recuar”, e que haja “bom senso” para permitir a abertura gradual da economia e da sociedade. O Presidente da República lembrou que há “padrões europeus” a cumprir e que se Portugal não agir de forma concertada com a Europa a atitude terá “custos na mobilidade e no turismo”. No entender de Marcelo, as medidas aprovadas pelo Governo na quarta-feira, que passam por manter a atual matriz de risco e diferenciar os territórios de baixa densidade populacional, vão nesse sentido.