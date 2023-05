Presidente da República fala em "luz ao fundo do túnel" e diz que défice orçamental está controlado

O Presidente da República sublinhou, esta terça-feira, que existe uma "luz ao fundo do túnel" para as famílias portuguesas, uma vez que o País tem demonstrado sinais de evolução nas mais variadas áreas, nomeadamente na economia. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o défice orçamental está controlado e que os números de desemprego em Portugal já não são preocupantes.Recorde-se que, esta segunda-feira, a Comissão Europeia previu um crescimento na economia portuguesa de 2,6% até ao final do ano, estimativas superiores às do Governo. Para Marcelo, esta percentagem pode ainda ser superior, tendo em conta que se avizinham meses em que o turismo tem maior expressividade em contexto nacional."Vamos entrar no período máximo de turismo. Não há razões para não termos um valor superior", destaca o Chefe de Estado.O Presidente da República disse que espera que os níveis de inflação que tanto afetam os portugueses e as empresas recuem para os 3/4% até ao final de 2023.Segundo Marcelo, "a macroeconomia está bem. A questão é chegar à vida das pessoas". O presidente mencionou os esforços tomados pelo executivo para este propósito: a execução do Plano de Recuperação e de Resiliência e a adoção de medidas para mitigar o impacto da inflação e do aumento do custo de vida."Vamos ver se [estas medidas] contribuem para ajudar as famílias e que se vejam os bons resultados", frisou.