Presidente do Senado do Brasil realça absoluto e profundo respeito por Portugal

O presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, considerou esta quinta-feira que no Brasil há um sentimento geral de admiração pelos portugueses e de "absoluto e profundo respeito por Portugal", de quem se tornaram independentes há 200 anos.

"Os nossos países têm um vínculo histórico muito importante e embora a independência tenha um aspeto separatista, na verdade, tem na sua essência a manutenção de um vínculo muito real entre Brasil e Portugal", apontou.

O Senado Federal do Brasil, a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação Portugal Brasil 200 anos assinaram durante a tarde desta quinta-feira, na Reitoria da Universidade de Coimbra, dois acordos de cooperação técnica, que visam assinalar os 200 anos da independência do Brasil.