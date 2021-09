"Até sempre, Presidente": As primeiras reações à morte de Jorge Sampaio

Várias personalidades e partidos políticos fazem homenagens ao político:

Ver vídeo Marcos Perestrello diz que Jorge Sampaio era um "homem extraordinário"





Partidos Socialista

O Partido Socialista, ao tomar conhecimento do falecimento do ex-Presidente da República e seu digníssimo Camarada Jorge Fernando Branco de Sampaio, vem tornar pública a sua indescritível dor pela partida de um dos seus mais brilhantes intelectuais. Portugal e o mundo despedem-se hoje de um intérprete notável da solidariedade sem fronteiras. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, morreu esta quarta-feira, aos 81 anos.Várias personalidades e partidos políticos fazem homenagens ao político:O Partido Socialista, ao tomar conhecimento do falecimento do ex-Presidente da República e seu digníssimo Camarada Jorge Fernando Branco de Sampaio, vem tornar pública a sua indescritível dor pela partida de um dos seus mais brilhantes intelectuais. Portugal e o mundo despedem-se hoje de um intérprete notável da solidariedade sem fronteiras.

Até sempre, Presidente.

O @Partido_PAN lamenta profundamente o falecimento de Jorge Sampaio, uma figura política determinante na consolidação da democracia portuguesa. A nossa Porta Voz @lnes_Sousa_Real irá em breve transmitir as suas palavras de pesar nos canais de comunicação do partido. — PAN (@Partido_PAN) September 10, 2021

Até sempre Presidente Jorge Sampaio



A Marinha apresenta sentidas condolências à família e amigos do antigo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Dr. Jorge Sampaio. pic.twitter.com/aBEnHhSRCu — Marinha (@MarinhaPT) September 10, 2021

A morte de Jorge Sampaio cobre-nos de tristeza. Partiu um grande democrata, socialista e humanista, a quem Portugal muito deve. Todas as ações eleitorais do PS no Porto estão suspensas. pic.twitter.com/izrYSuwzYj — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) September 10, 2021

O presidente da Assembleia da República salientou que a morte de Jorge Sampaio representa a perda de "um amigo de longa data" com quem partilhou uma constante luta pela liberdade e democracia em Portugal. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República (1996/2006), morreu hoje aos 81 anos, depois de ter estado internado no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, desde 27 de agosto, com dificuldades respiratórias. Na sua mensagem, Ferro Rodrigues disse ter recebido a notícia da morte do antigo líder do PS e antigo presidente da Câmara de Lisboa "com profunda tristeza e sentimento de enorme perda".O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, manifestou hoje "mágoa" pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e afirmou que ter uma "profunda admiração" pelo ex-chefe de Estado, que era um "extraordinário e exemplar português".

"Obrigado Jorge Sampaio", escreveu o ministro na sua conta na rede social Twitter.

João Gomes Cravinho afirmou também que "não cabe num 'tweet', nem a mágoa da perda nem a profunda admiração por este extraordinário e exemplar português".



Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS lembra Sampaio



A ex-Eurodeputada do PS, Ana Gomes, referiu que Jorge Sampaio foi um exemplo para todos nas lutas que travou.





cívica e política que Jorge Sampaio nos lega", referiu Ana Gomes.



Livre realça "papel precursor na convergência à esquerda"

O Livre realçou o "papel precursor na convergência à esquerda em Portugal" de Jorge Sampaio enquanto Presidente da República e também a sua defesa dos Diretos Humanos, considerando que a ação do ex-chefe de Estado permanecerá.

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Jorge Sampaio. Vai ser relembrado pelo seu papel precursor na convergência à esquerda em Portugal como Presidente da República, mas também na sua ação em defesa dos Direitos Humanos", lê-se numa mensagem deixada pelo partido na rede social 'Twitter'. "A sua ação política permanecerá", acrescentam.



Durão Barroso recorda "personalidade empenhada nas causas da democracia"

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso recordou Jorge Sampaio como uma "personalidade realmente empenhada nas causas da democracia", enviando os pêsames à família do antigo Presidente da República, que morreu hoje.

"Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como primeiro-ministro, e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional", escreveu José Manuel Durão Barroso na sua conta de Twitter.

Manuel Alegre enaltece "visão de estadista" fulcral para o Portugal democrático

O antigo dirigente socialista Manuel Alegre lamentou hoje "com mágoa" a morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e enalteceu a "visão de estadista" de uma figura que considerou fulcral na construção do Portugal democrático. Manuel Alegre reagiu "com mágoa" à morte de "um amigo" que conhece "há 60 e tal anos".

"Quando o conheci, há 60 e tal anos, numa assembleia magna muito tensa e difícil, realizada no velho Palácio dos Grilos, em Coimbra. Eu ia subir à tribuna e senti uma pancada nas costas. Voltei-me e vi-o, com o cabelo muito ruivo ainda, a dizer-me: 'Eu venho de Lisboa e trago-vos a nossa solidariedade, em nome da Reunião Inter-Associações (RIA)'", recordou o também antigo candidato presidencial.