Programa Mais Habitação volta a ser aprovado apenas com votos do PS

O programa Mais Habitação voltou a ser aprovado no parlamento com a votação do Partido Socialista.Sem alterações, o programa vetado por Marcelo Rebelo de Sousa volta a Belém e vai ter de ser promulgado. Nenhuma das propostas de alteração foi aceite pela maioria.O programa foi aprovado com 119 votos a favor do PS, 87 contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP. O Livre e o PAN abstiveram-se.As medidas mais polémicas e contestadas do Mais Habitação passam pela suspensão do registo de novos alojamentos locais fora dos territórios de baixa densidade e por uma contribuição extraordinária sobre este negócio, pelo arrendamento forçado de casas devolutas há mais de dois anos e pela imposição de um limite no valor dos novos contratos de arrendamento para casas que já estão no mercado.