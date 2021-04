O PSD quer obrigar os titulares de cargos políticos e públicos a declarar a pertença a qualquer entidade de natureza associativa, seja uma organização cultural, desportiva ou secreta, como a maçonaria ou a Opus Dei, segundo um projeto de lei da bancada social-democrata que visa "aumentar a transparência dos políticos", defende o deputado do PSD, André Coelho Lima. O debate já inflamou as hostes maçónicas, com José...