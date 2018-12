Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provérbios populares de animais estão em risco

PAN quer levar portugueses a deixarem de usar expressões que referem maus-tratos a animais, mas não propõe lei.

Por Diana Ramos | 09:46

Expressões como ‘gato escaldado de água fria tem medo’, ‘pela boca morre o peixe’, ‘agarrar o touro pelos cornos’, ‘matar dois coelhos de uma cajadada só’ ou ‘fazer ‘gato sapato’ podem ter os dias contados.



O PAN – Pessoas, Animais e Natureza – juntou-se à iniciativa da associação internacional PETA e quer levar os portugueses a deixarem de usar ditados populares com referências a maus-tratos de animais. Não o vão fazer por força da lei, já que recusam avançar com uma iniciativa legislativa, em todo o caso o apelo tem sido alvo de críticas e brincadeiras.



Segundo o ‘Expresso’, o PAN propõe que a frase ‘pegar o touro pelos cornos’ seja substituída por ‘pegar uma flor pelos espinhos’ ou adaptar o ‘matar dois coelhos com uma cajadada’ por ‘pregar dois pregos de uma só martelada’.



"Seria contraproducente [propor legislação] porque o objetivo não é condicionar a liberdade de expressão", disse Francisco Guerreiro, do PAN, ao semanário. A arma do partido serão as redes sociais.



A iniciativa mereceu piadas de alguns políticos. O social-democrata José Eduardo Martins brincou com o tema, afirmando "ainda bem que vozes de burro não chegam ao céu".



Já Miguel Tiago, ex-deputado do PCP, tinha ironizado há dias a iniciativa da PETA, dizendo: "Também acho que dizer ‘cheiras a rosas’ é muito mais bonito do que dizer ‘cheiras a cavalo’."