Contas feitas, em julho, o PS consegue 23,5% dos votos dos inquiridos, ficando à frente do PSD (22,8%), mas a direita no seu conjunto soma 45,7%, enquanto a esquerda toda junta fica-se pelos 43,5%. Comparando com a sondagem que o CM publicou no início de junho, a grande diferença no barómetro da Intercampus é que os dois principais partidos voltaram a trocar de posições.









