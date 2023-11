PS apresenta proposta para eliminar aumento do IUC do Orçamento do Estado

"Considera-se importante por uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica, retificar a proposta de OE neste sentido", explicam os deputados na nota citada pelo Jornal de Negócios.Na terça-feira, o ministro das Finanças remeteu a decisão sobre o IUC para o grupo parlamentar do PS . "Estamos agora na fase de especialidade e estão a chegar as propostas dos vários grupos políticos. Naturalmente, o grupo parlamentar do PS irá fazer essa avaliação de todas as propostas que entraram e das próprias propostas próprias", declarou Fernando Medina, em resposta ao deputado do Chega André Ventura.