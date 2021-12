Se as eleições Legislativas fossem hoje, o PS e o PSD ficariam mais distantes de obterem, individualmente, uma maioria absoluta, já que ambos sofreram, face a novembro, descidas nas intenções. O maior tombo é o dos socialistas. A conclusão é do último barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’, que foi realizado entre 7 e 14 de dezembro, já após as eleições diretas do PSD, onde Rui Rio foi reeleito líder dos sociais-democratas.