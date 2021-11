Se as eleições Legislativas fossem hoje, os portugueses reforçariam a aposta no PS e no PSD como alternativas de Governo. A bipolarização das intenções de voto nos dois partidos não assegura, contudo, maiorias absolutas. A conclusão é do último barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’.