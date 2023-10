Será através de uma proposta de alteração do Orçamento do Estado na especialidade, a concretizar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), que será consagrado o aumento da dedução fiscal respeitante às rendas, aprovado esta semana em Conselho de Ministros, apurou o CM. Neste momento, os inquilinos podem abater no IRS uma parcela das rendas, até ao limite de 502 euros, sendo que no próximo ano (para o IRS que vai ser entregue em 2025) o montante dedutível avança para os 550 euros.









