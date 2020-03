PS pede valorização de associações que promovam igualdade de género nos seus órgãos

O grupo parlamentar do Partido Socialista pediu este domingo ao Governo que "desencadeie os procedimentos necessários" para valorizar as associações que promovam o "equilíbrio de género" nos órgãos da assembleia geral, conselho fiscal e direção.

De acordo com um projeto de resolução entregue na Assembleia da República, na sexta-feira, a que a agência Lusa teve acesso, a bancada parlamentar socialista considera que "o reconhecimento de que a igualdade e a não discriminação são condição essencial para a construção de um futuro sustentável" para Portugal.

Por isso, o PS recomenda ao Governo, liderado pelo socialista António Costa, que "desencadeie os procedimentos necessários para valorizar publicamente as associações de direito privado, designadamente as de caráter cultural, ambiental, sindical, estudantil, juvenil, desportivo social ou humanitário, que promovam o equilíbrio de género nos órgãos da assembleia geral, conselho fiscal e direção".

O grupo parlamentar do PS sublinha que "as estratégias de estímulo à mudança com resoluções podem consubstanciar-se num instrumento importante para romper as práticas instaladas" e que impedem uma "representação mais equilibrada".

Entre os subscritores deste projeto de resolução estão as ex-ministras do Mar e da Administração Interna, Ana Paula Vitorino e Constança Urbano de Sousa, respetivamente.