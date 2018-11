Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS quer touradas sem sangue

Deputado socialista vai apresentar proposta de lei que prevê touradas com velcro no touro.

O deputado socialista Pedro Delgado Alves vai apresentar uma proposta de lei que prevê touradas como as que são feitas na Califórnia, nos EUA: com velcro no touro, em que não são espetadas as bandeirilhas.



O histórico do partido Manuel Alegre admite ao jornal Expresso que considera a ideia "interessante" e a associação de defesa das touradas, a Protoiro, admite que "pode ser" uma solução.



A inspiração vem de um grupo de forcados composto por lusodescendentes que atua na Califórnia, nos EUA. Estes forcados, o Suicide Squad (Esquadrão Suicida), participam nas touradas sem sangue, já que naquele país a lei proíbe espetáculos em que se considera que os animais são maltratados. No dorso, os touros usam uma proteção de velcro onde são espetadas as bandarilhas, o que faz com que não sangrem.



O socialista Pedro Delgado Alves afirmou ao semanário que irá apresentar "um projeto de lei para que esse modelo seja adotado em Portugal". A proposta foi apresentada ao líder do partido, Carlos César, que terá gostado da ideia e terá encarregue Delgado Alves e Tiago Barbosa Ribeiro de elaborarem a proposta.



O histórico socialista Manuel Alegre, aficionado e crítico da abolição das touradas, considera a ideia "interessante" e defende que deve ser estudada a sua aplicação em Portugal. O poeta tem, nas últimas semanas, sido bastante crítico relativamente à postura do PS no tema das touradas.



Alegre escreveu uma carta ao primeiro-ministro António Costa onde afirmava que proibir as touradas seria um ataque às liberdades individuais e depois disse, numa entrevista à TSF, que "há deputados que têm medo do PAN", referindo-se à proposta apresentada por este partido para que fosse abolida esta prática em Portugal.



A abolição das touradas foi chumbada por uma larga maioria dos deputados, com os votos contra do PSD, do PCP, do CDS e da maioria dos socialistas. No total, apenas oito socialistas votaram favoravelmente e apenas um social-democrata o fez.