O PS chumbou este sábado a audição no Parlamento do presidente da Câmara de Setúbal, mas aprovou a do ministro da Administração Interna e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, para darem esclarecimentos sobre o acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos.



Os requerimentos para chamar André Martins, eleito pela CDU, foram apresentados pelo PSD, Chega, IL e PAN e chumbados pelo PS, com os votos favoráveis dos restantes partidos, incluindo o PCP.









