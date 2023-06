O PSD está pela primeira vez à frente do PS nas intenções de voto dos portugueses, segundo o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV. Com 24,1%, os sociais-democratas ultrapassam os socialistas, que registam 22,4%, dando um trambolhão de quase 3% em relação ao mês de abril. Este resultado dos socialistas reflete os efeitos negativos das polémicas à volta do caso Galamba, que tanto têm afetado o Governo.









Ver comentários