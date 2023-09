A carta enviada por António Costa a Bruxelas, em que o primeiro-ministro elencou as prioridades do Governo para 2024 num conjunto de 15 propostas, nas quais se inclui “uma iniciativa europeia de habitação acessível”, provocou acesas críticas na Universidade de Verão do PSD.



Paulo Rangel, vice-presidente dos sociais-democratas, acusou Costa de “enxotar e atirar responsabilidades para Bruxelas”.









